Liebe Leserinnen und Leser,

da hat die FAZ ja einen schönen Artikel geschrieben über die aktuelle Krise in Kokain Katar. Nach zwei Sätzen dachte ich: Was wird das denn? Nach drei Sätzen dachte ich: Geht das jetzt ewig so weiter? Dann nach vier Sätzen dachte ich – ah, nein, da war es Gott sei dank zu Ende. Aber dann der Schock: Unter der Werbung ging es noch weiter! Und zwar unendlich! Wir können daraus zwei Dinge lernen, erstens: Gut, daß ich kein FAZ-Abo habe und zweitens: diesen Text versteht kein Mensch, zumindest ich nicht, aber ich bin ja auch kein Mensch sondern Euer Jakob AAUUUGSTEEEEIN!

Aber jetzt mal im Ernst: Katar, Saudi Arabi, Trump, Syrien, Iran. Das ist eine solch schwierige, explosive Gemengelage, daß doch auf der Hand liegt, wer da wie immer Schuld ist: Israel! Wenn Israel nicht endlich aufhört, seine friedliebenden Nachbarn mit Terrorhorror zu überziehen – und NEIN, das meine ich jetzt NICHT ANTISEMITISCH, nicht, daß mir wieder irgendwelche selbsternannten Juden, denn richtige Juden gibt es in Deutschland seit den Vierzigern doch gar nicht mehr, diesen Vorwurf machen... Kurzum: Sogar Trump steckt ja mit denen unter einer Decke, das stand alles in diesem FAZ-Artikel. Und damit ist ja wohl alles klar. Trump! Israel! Wir mässen aufhören, ums für dumm und von den Juden auf der Nase herumtanzen zu lassen. Fehlt da nicht mindestens ein Wort? Egal! Höchste Zeit, den Krieg mit Terror zu beenden, z.B. mit Artikeln von mir.

Liegrü!

Ihr Jakob Augstein

