Nazis raus – Eine Aufräumreise durch Deutschland mit Marie Kondo

TITANIC-Autor Cornelius W.M. Oettle hat die ordnungsliebende Netzflix-Sensation Marie Kondo einen Tag lang durch die Republik begleitet.

Kurz nachdem wir am Chemnitzer Bahnhof ausgestiegen sind, stürzt sich Kondo auf einen Glatzkopf in Bomberjacke, packt ihn an den Schultern und hält ihn mir vors Gesicht: "Does it spark joy?"

Ob der Glatzenmann ein Glücksgefühl in mir entfache, will die 34jährige Ordnungsberaterin wissen und schaut mich erwartungsvoll an. Ich horche tief in mich hinein, versuche, meine Emotionen zu ordnen – doch da ist nichts. "Nein", sage ich kopfschüttelnd, woraufhin Marie Kondo ihn kompromisslos in die nächste Mülltonne stopft.

Marie Kondo ist Buchautorin und Star der neuen Serie "Tidying Up with Marie Kondo", die längst einen "Mini-Hype" (Taz) erzeugt hat. "Hallo, ich bin Marie Kondo. Ich möchte durch Aufräumen Freude in die Welt bringen", erklärt die Japanerin in jeder Folge. Doch was in Haushalten von Konsumsüchtigen funktioniert, müsste sich doch auch auf ein ganzes Land übertragen lassen. Deshalb begleite ich Kondo nun seit einigen Tagen durch die Republik.

Nächster Stopp: Berlin. In ihrer populären Sendung geht Marie Kondo stets nach ihrer "KonMari"-Methode vor: Zunächst entsorgt sie Kleidung, dann Bücher, Unterlagen und zuletzt Zeug, an dem man aus unerfindlichen Gründen immer noch hängt. Deshalb also Berlin, wo deutsche Mode-Trends stets beginnen.