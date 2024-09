Platz 1 - Die Spitzenkolumne #23

Herbstzeit, Kuschelzeit … Schön Bücher kaufen, auspacken, hinlegen und ignorieren, Glotze an. Draußen lauern eh nur Gefahren. Mit Abstand am häufigsten gegoogelt wurde in der vergangenen Woche "Carolabrücke Dresden" mit über 1 Million Mal. Nur halb so viele Leute interessierten sich für die "Causa" Mockridge. Na ja, in jedem Fall ist da ganz schön was in die Brüche gegangen. Vor allem Vertrauen, das wir alle hatten – in die Brücken Dresdens und überhaupt Deutschlands. Es gab viele Verschwörungstheorien im Internet, wer es denn war – Russland, "die Russen", Islamisten, Radfahrer, die Grünen generell, Antideutsche – oder war es einfach nur Rache für das Entfernen des Graffitis von Naddl und Ronny? Dass es ausgerechnet am 11. September passierte, sollte wirklich Zufall sein? Ja, ganz sicher, definitiv. Niemand außer selbstverliebten Dresdnern wäre überhaupt nur auf die Idee gekommen, dass es da irgendeinen Zusammenhang geben könnte. Es ist einfach eine kaputte Brücke eingestürzt – get over it (ach so, geht ja nicht mehr).

Also, wie gesagt: Eingekuschelt auf der Couch kann man den neuesten Fitzek-Schinken (nein, nicht sein Baby!) ignorieren und zum Beispiel die VMAs 2024 nachgucken (Preisverleihungen sind für uns Chartsliebhaber natürlich die größten Events). Witzig, weil es MTV und Musikvideos ja gar nicht mehr gibt und die VMAs ja die "Video Music Awards" von MTV sind. Aber falsch gedacht, liebe Gen Z! Es gibt beides sehr wohl noch. Und gewonnen hat euer Lieblingsstar Taylor Swift, und zwar ALLES. Ach, ihr lest die Kolumne eh nicht bis hierher … Interessanterweise sieht alles bei dieser Preisverleihung genauso aus wie früher, eine kleine Konstante in einer schnelllebigen Zeit, die niemanden mehr interessiert.

Außerdem: Wenn man auch noch verhindern will, ins Kino gehen zu müssen, um den Platz 1 der deutschen Kinocharts "It ends with us" zu schauen, muss man stattdessen das Buch von Colleen Hoover, auf dem der Film basiert, lesen. Hab ich tatsächlich gemacht, weil das Drama um den Film so viral ging, dass ich neugierig wurde. Und was soll ich sagen, so viel schlechter als die Bücher von deutschen Autor*innen, die sich an dieser Leipziger Literaturlernschule die dollsten Metaphern überlegen, ist es auch nicht. Hoover for Longlist!

Platz 1 – die Spitzenkolumne von Paula "the one" Irmschler erscheint jeden Samstag in voller Länge nur bei TITANIC.