Platz 1 - Die Spitzenkolumne #18

Diese Kolumne wird olympisch. Die “Spiele” sind ja hier im Grunde mehr on topic als irgendwas sonst. Wo ist man schließlich noch weiter oben, als bei den Schwitzeheinis, die sich in Sportarten messen, von denen noch keine normale Sau je gehört hat? Beziehungsweise wenn man halt das Glück hatte, geile Cartoons gucken zu dürfen statt öden Sport “im Ersten”. Olympia, Schmolympia – ich gewinne in der Disziplin, noch jede Parade, jedes “Kopf-an-Kopf-Rennen”, jedes Spiel, jedes Match, jedes Schießmichtot bei Olympia knallhart WEGGEZAPPT zu haben. Ich schreibe unter jeden Facebookbeitrag zum Thema Olympi: Muss man die kennen?

Und wo dieses Hauen und Stechen ist, ist das Gesabbel bezüglich Geschlecht und seiner angeblichen Unterschiede (oder nicht? Es ist soooo kompliziert!) natürlich wieder nicht weit, wer darf wie gegen wen, wer ist wer und wenn ja, welche Chromosomen und Geschlechtsteile? Ihr Weirdos. Und weil Olympia ja für alle ist und Grenzen überwinden soll, will man dieser Tage mal wieder Testosteron messen, um Transmenschen ausfindig zu machen und sie im Sinne des Sportgeistes, der uns alle so glücklich macht, zu verdammen, zu verlachen und vorzuführen. “Die Spiele” halt. Dabei ist man ganz kurz davor draufzukommen, dass etablierte Zuschreibungen bezüglich Geschlecht wohl nicht so ganz hinhauen und Körper nach Klassen zu unterteilen gar nicht so einfach ist, wie man im Profisport immer tut, weil sie aus vielen Gründen unterschiedlich sein können – aber soweit kommt man erst gar nicht. Diese Etappe erreicht man nicht. Diese Extramile geht niemand. Da losen alle ab. Wieso das Offensichtliche in Frage stellen, wenn man sich einfach auf eine der marginalisiertesten Gruppen dieser Welt stürzen kann? Gut verwandelt! Und das alles für das herrliche Olympia, eine Veranstaltung, für die extra Obdachlose mit Bussen aus der schönen Stadt PARI gekarrt und dann deren Sachen verbrannt wurden. Dann doch lieber für immer Karneval.

Deswegen wird es in dieser Kolumne weiterhin nicht um Profisport und seine völlig lächerlichen Willkür-Regularien gehen, sondern um die schönen Dinge, Musik und Kunst und Reichenhass.

Platz 1 – die Spitzenkolumne von Paula "the one" Irmschler erscheint jeden Samstag in voller Länge nur bei TITANIC.