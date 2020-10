Die Zahlen sind eindeutig und es muss dringend gehandelt werden. Das ist das was meine Ärztin sagt, wenn sie meinen Blutdruck misst. Und der ist in letzter Zeit so hoch wie die Coronazahlen hier in der Gemeinde: 152. Allerdings testet meine Ärztin momentan auch öfter, aber dennoch ist Vorsicht geboten, falls Sie die Metapher verstehen. Das ich hier in diesem Debattenbeitrag die Quotenfrau bin, ist mir bewusst. Aber lassen Sie es mich, wo ich hier mal die Möglichkeit bekomme, mich an der Seite von Herrn Lichter zu äußern, so ausdrücken, wie ich es auch in meinem Nebenjob gegenüber den Teilnehmern meines Volkshochschulkurses ausdrücke: Das Coronavirus SARS-CoV-2 sorgt für eine gefährliche weltweite Pandemie, die in Schach gehalten werden muss.

Und da ich auch Mama bin von Kids, liegt mir viel daran, dass die Welt, die wir hinterlassen, eine virenfreie ist. Dazu bedarf es alles, was wir auffahren können und wie wir gesehen haben, bringen es individuelle Einschränkungen eben einfach nicht, woran, na klar, wie immer die Männer schuld sind. Wow, ich hasse Männer, haha. Mit ihren Pimmelnasen über der Maske … War nur Spaß, bitte nicht den Auftrag entziehen! Nur ein Lockdown kann jetzt noch das Schlimmste abwenden (Deutschland wäre auf diesen Karten, die im Internet geteilt werden nicht mehr so geil hervorgehoben inmitten von hinterwäldlerischen Pestländern) und meine Tochter vom Feiern abbringen. Und ich weiß gar nicht, was man dagegen haben sollte.

War es nicht nett im März, April? Hatten wir es nicht kuschelig? Podcast hier, Yoga dort, dieses eine Rezept und die wunderbaren Diskussionen im Internet … Und jetzt ist auch noch Herbst. Und Sie wissen ja, was das bedeutet: KASTANIENZEIT! Also, ich liebe ja meine Familie. Sie etwa nicht?