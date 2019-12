"Goodbye" Deutschland! Der Odysseus von Bremen im Interview

Der gefürchtete Clan-Chef Ibrahim Miri hat Heimweh. Nachdem er im November in den Libanon abgeschoben wurde, kündigte er an, bald wieder in Deutschland einzureisen – so wie es offenbar Tausende abgelehnte Asylsuchende in den letzten Jahren getan haben. Wir konnten Miri in der Flughafen-Lounge Beirut zu einem Gespräch treffen.

TITANIC: Hallo, Herr Miri. Wie geht es Ihnen?

Miri: Och, ganz gut. Aber ich habe Hummeln im Hintern. Muss Meilen sammeln, und Erfahrungen. Das Wandern ist des Mullahs Lust, sag ich immer.

TITANIC: … Weswegen Sie so bald wie möglich noch einmal in Deutschland Ihr Glück versuchen wollen. Vielen stößt das bitter auf.

Miri: Was? Wen? Die mach' ich alle kalt! … Ich meine, ja gut, man kann es nicht allen recht machen.

TITANIC: Was erhoffen Sie sich bei einem weiteren Einreiseversuch? Hier erwartet Sie möglicherweise erneute Haft.

Miri: Ja, so sieht's wohl aus. Ich bin mehrfach vorbestraft, aber diesmal verspreche ich, keine Fehler zu machen. Ich werde alle, die mir juristisch an den Kragen wollen, abmurksen. Nein, halt, streichen Sie das! Ich werde mich benehmen.

TITANIC: Arbeiten dürfen Sie hier nicht. Oder sind Sie als Clan-Chef beim Finanzamt gemeldet?

Miri (lacht): Nein, nein, Clan-Chef ist eher ein Ehrentitel, ein Hobby. Im Grunde bin ich Entrepreneur.

TITANIC: Würden Sie sagen, Sie haben sich hier ein Netzwerk, ein "Unternehmen" aufgebaut, in dem Sie als Boss von Zeit zu Zeit nach dem Rechten sehen müssen?

Miri: Es läuft mittlerweile auch ganz gut ohne mich. Wie ich gelesen habe, sind seit 2012 fast 30 000 abgeschobene Asylbewerber wiedereingereist. Was für eine Manpower!

TITANIC: Aber Herr Miri, von denen dürfte doch nur ein verschwindend geringer Teil geplant haben, sich irgendwelchen "Clans" anzuschließen!

Miri: Wenn man den "Focus online"-Kommentarspalten oder der "Bild" glauben möchte – und warum sollte man das nicht tun? –, schon. Au weia, da fällt mir ein: Was, wenn die plötzlich eine Gewerkschaft gründen wollen? Oder eine Frauenquote einführen? Ja, das sind so Sachen, die du dir erst mal nicht klar machst, wenn bei der Berufsberatung "Clan-Chef" rauskommt!

TITANIC: Innenminister Seehofer fängt neuerdings höchstpersönlich Wiedereinreisende an der Grenze ab. Ist Ihnen da nicht ein wenig mulmig zumute?

Miri (verdreht die Augen): Bruder Seehofer möchte ich am liebsten das sagen, was ich auch meinen echten Brüdern immer sage: "Guck mich blöd an und ich schlag dir mit einem Billardqueue den Schädel ein!" Aber Klartext kommt heutzutage in Deutschland nicht mehr gut an, man muss taktisch und sensibel formulieren. "Mister Seehofer, tear down that wall", würde ich ihm zurufen.

TITANIC: Könnten Sie sich vorstellen, in Zukunft trotz allem im Libanon Wurzeln zu schlagen?

Miri: Klar, schlagen lässt sich's überall. Aber im Ernst: Wenn ich mich zu lange in einer besonders verarmten und maroden Gegend aufhalte, denke ich schon: "Fuck, ich muss unbedingt raus aus Bremen!" Aber es ist halt meine Heimat.

TITANIC: Würden Sie das Hickhack um Ihre Person als "Abschiebe-Drama", "Abschiebe-Farce" oder eher als "Abschiebe-Hickhack" bezeichnen?

Miri: Am liebsten als "Abschiebe-Epos". Es ist alles drin: Coming-of-Age-Prolog, Crime, Comedy, Melodrama, Romanze …

TITANIC (mit Falsettstimme): Uuuuuhh, gibt es etwa auch eine Frau Miri?

Miri (druckst, errötet): Vielleiiiiicht.

TITANIC: Stimmen aus Politik und Medien fordern inzwischen eine sogenannte "Lex Miri". Was sagen Sie dazu?

Miri: Leck's miri am Arsch! sag ich dazu. Ein wenig stolz macht es mich zwar, aber von Stolz kann ich mir keinen Reisepass kaufen.

TITANIC: Wie war's eigentlich in Istanbul?

Miri: Das, was ich davon gesehen habe, also dieser Röhrengang, der vom Flugzeug zum Terminal führt, war ganz nett. Sauber und klimatisiert. Tripadvisor-Wertung folgt!

TITANIC: Herr Miri, wir danken für das Gespräch.

Torsten Gaitzsch