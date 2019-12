Oh nein, Dieter ist wieder mit seiner dicken Karre angerollt und hat die Spielstraße zugeparkt! Aber der Mann, der seinen SUV mit Stickern wie "Diesel und stolz drauf", "Boomer Life" oder "Das einzig Gute an Schweden ist Ikea" schmückt, will auch beschenkt werden. So verlangt es das Gesetz der Straße. Doch es ist schwer zu glauben, dass in so einem verbitterten Kurzarmhemdenträger noch ein Fünkchen Freude steckt. Zum Glück hat ELF auch hier zielgruppenkonforme und lösungsorientierte Analysen angestellt und ist zu einem Ergebnis gekommen, das gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt: Mit dem XXL-Matchbox-Auto-Set für frustrierte Ü-50er wird Dieter zurückgeschickt in eine simplere Zeit, wo Mann noch Mann, Frau noch Frau und Auto noch geil war. Wenn die Bescherung klug an den Anfang des Weihnachtsabends gelegt wird, hat der angereiste Autonarr den ganzen Abend ein Funkeln in den Augen – und Zeit, seine neuen Spielautos auszuprobieren, die extra etwas größer sind als Kinderspielzeug, sodass die steifen Raucherfinger sie auch komfortabel bedienen können. ELF empfiehlt, das hauseigene Kombi-Angebot wahrzunehmen, und gleich einen Auto-Spielteppich dazu zu bestellen, damit die Fantasie von den oft etwas schlichteren Gemütern auch ordentlich angeregt wird. Und wenn Dieter mit Brumm-Brumm-Spielen beschäftigt ist, müssen sich die Erwachsenen am Essenstisch nicht das Geschimpfe über Greta Thunberg anhören, sondern können sich wie gewohnt über Ausländer streiten.

Antonia Stille