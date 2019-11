Das Werk nach dem Autor

Robert Mugabe: Gerade ist der Mann kalt, und schon ist eines seiner Kunstwerke das am heißesten gehandelte Ausstellungsstück im Völklinger Bürgerhaus (ehemals Volkshaus). "Annäherung an einen Stein" heißt die noch auf dem Sterbebett zu Ende getöpferte Skulptur, die in der Mitte der Mehrzweckhalle auf einem Sockel thront und die restlichen Kunstwerke überblickt. Der stumme, blinde Wächter über das Sein in dieser sonst grauen Halle ist lediglich der Versuch eines Steins, doch seine Weisheit bleibt bestehen. Eigentlich war das Objekt für den Garten bestimmt, doch bei der Ausstellung "Diktatoren erleben" findet sich Mugabes Vermächtnis in einem neuen Habitat wieder. Ein Stein, der eben kein Stein ist, sondern Töpferkunst – fast schon zu genial. Die Entfernung vom Gesicht zieht sich von diesem "Stein" wie ein Leitmotiv durch alles hier; kein Autor, kein Künstler. Nein, nur der rohe Stein, oder eben der Versuch dessen, der uns in einen Dialog mit sich selbst zwingt. Genauso kann auch die Ausstellung am Ende nur ein Versuch bleiben; der Versuch, in eine Welt einzudringen, die wir sonst nur von außen, im Kontext der Weltgeschichte betrachten konnten. Endlich wird das Rauschen der Tagesschau überwunden und eins zu eins an den Mensch Mugabe angeknüpft, an eine andere, wilde Seite: die künstlerische.