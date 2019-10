Radikale Gefahr!

Vergangenen Sonntag wurde der Thüringer Landtag neu gewählt. Das Ergebnis stößt manchem sauer auf, doch anderen ist es noch nicht radikal genug. Besuch eines Bundeslandes am Abgrund der Demokratie, in dem jeder Nachbar dein größter Feind sein kann.

Thüringen Ende Oktober. Es ist kalt. Dichter Nebel verdeckt den Blick auf die Regenwolken. Irgendwo kräht ein Schaf. Doch die bleierne Atmosphäre ist nicht allein dem Wetter geschuldet. Auch gesellschaftlich sind die Zeiten düster, machtfixierte Extremisten dominieren die politische Bühne. Bei der jüngsten Landtagswahl haben so viele gegen die Demokratie gestimmt wie seit DDR-Zeiten nicht mehr: 31 Prozent der Wählerinnen und Wähler setzten ihr Kreuz bei der Linken. Also bei jener Partei, die früher PDS hieß und davor unter dem Namen SED vierzig Jahre Terrorherrschaft im Osten ausübte. Forderungen der Linken nach bedingungslosem Grundeinkommen und ähnlich phantasievoll gelagerten sozialen Wohltaten werden in der Presse oftmals als "Kommunismus light" verharmlost. Doch hinter der Fassade bürgerlicher Sozialismusschwärmerei kämpft die Linke für eine Wiedererrichtung der DDR, Mauerbau und Schießbefehl inklusive.

Mathilde Krautwurst erinnert sich noch gut an die Zeit vor der Wende. "Mir hottn nüscht!" klagt sie in feinster Geraer Mundart. Gatte Hermann nickt. Gemeinsam blättern sie in einem Fotoalbum. Es ist leer, sie haben es gestern erst gekauft. "Damols gabs keene Kameras für uns eenfache Bürger", zetert Mathilde. "Unn heude hom die alle sö Bildschirme, das wird gar ne mehr auf Bapier gedruckt", ergänzt Hermann. Verzweifelt blicken beide auf die trübe Landschaft vor ihrem Fenster. In der Küche taut Tiefkühltorte auf. Aber wie lange noch?

Es ist schwer zu glauben, dass die Thüringer die Schrecken des SED-Regimes bereits vergessen haben. Wer für die Linke gestimmt hat, dem ist gleiches Elend für alle lieber als die Aussicht auf Wohlstand durch Arbeit. Der parteiunabhängige Politikwissenschaftler Werner Patzelt (AfD) ist sicher: Linkspartei-Spitzenkandidat Bodo Ramelow wurde nicht trotz, sondern wegen seiner Sympathien für Stalin gewählt. "In der Aufregung um ein paar Stimmen für vermeintlich Rechtsradikale wird das Vorrücken des Linksfaschismus von den Systemmedien natürlich totgeschwiegen", so Patzelts wissenschaftliche Analyse. In der Tat scheint der Wahlerfolg der AfD im niedrigen zweistelligen Prozentbereich ohne jede Machtoption vielen Journalisten der größere Skandal zu sein als das Wiedererstarken der roten Antifa-Ideologen. Ist es Angst vor der linken Moralkeule, die die Öffentlichkeit schweigen lässt?

Auf Schulhöfen gilt es mittlerweile als Mutprobe, offen seine Meinung zu posten. Selbst die CDU schließt in vorauseilendem Gehorsam eine Zusammenarbeit mit der Linken nicht aus, wohlwissend, dass sie damit ihr eigenes Grab schaufelt. "Unter diesen Umständen ist eine Stimme für die AfD nichts anderes als Notwehr", resümiert Patzelt. Hermann Krautwurst nickt zustimmend. Er sei gar nicht unbedingt für die AfD, sondern gegen den Kommunismus, beteuert er. So wie er damals nicht für Hitler gekämpft habe, sondern gegen die Roten. "Und die Juden", kichert Mathilde. "Aber das darf man ja heute nicht mehr sagen, ohne dazuzusagen, das nicht mehr sagen zu dürfen." Die Angst, "Nazi" genannt zu werden, steht beiden ins Gesicht geschrieben.