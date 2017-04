Mit »Es gibt Grenzen, die man nicht überschreiten darf, und dazu gehört eben der Vergleich mit Nazi-Deutschland« haben Sie Ihrem türkischen Außenministerkollegen Mevlüt Çavuşoğlu aber mal so richtig die Hammelbeine langgezogen. Wir fragten uns aber dann doch, welche Grenzen es noch so gibt, die man Ihrer Meinung nach nicht überschreiten darf. Könnte es die zwischen der Türkei und der Europäischen Union sein – zumindest wenn sie ein Kriegsflüchtling passieren möchte? Und gehen wir recht in der Annahme, daß wegen dieser wirklich gefürchteten Grenzüberschreitung Ihr Türkenrüffel soviel Wucht besaß wie die Mahnung im Falle Deniz Yücel zuvor, dessen lächerlich begründete Einkerkerung Sie so kommentierten: »Das ist eine viel zu harte und deshalb auch unangemessene Entscheidung.«? Ein paar Schläge auf Yücels Hinterkopf oder so hätten es doch auch getan, was? Aber solange niemand Yücel mit Nazi-Deutschland vergleicht …

Angemessen begrenzte Grüße Titanic