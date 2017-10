Zahltag bei Becker

Laut Deiner Beschäftigungsstatistik waren im Dezember 2016 fast 2,7 Millionen Menschen im Nebenjob geringfügig beschäftigt. Bei insgesamt ca. 39 Millionen Arbeitnehmern ist das allerdings eine nicht sehr hohe Quote. Hast Du jedoch auch an die Bundestagsabgeordneten gedacht? Von 631 MdB gingen in der letzten Legislaturperiode 156 mindestens einer Nebentätigkeit nach, bei der CSU sogar fast jeder zweite! Da herrscht offenbar wirklich große Not! Ist Dir das so egal, daß Du kein Wort darüber verlieren magst?

Empört: Titanic