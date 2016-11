Von Trump lernen: Schluß mit der politischen Korrektheit! (12/2016)

Wie Sie dem Tagesspiegel erzählten, können Sie sich nach Ihren eigenen Erfahrungen an der innerdeutschen Grenze gut in die Situation von Flüchtlingen hineinfühlen. Im Alter von 13 Jahren wurden Sie im Taxi von Volkspolizisten angehalten, und Ihr in Brasilien ausgestellter Paß wurde bei der Kontrolle zunächst nicht anerkannt. Das sei eine »entsetzliche Situation« gewesen. »Daran denke ich jetzt immer, wenn ich die Flüchtlinge sehe: Es erinnert mich daran, daß man plötzlich in eine Situation geraten kann, in der man keine Kontrolle hat und nicht versteht, was vor sich geht.«

Uns scheint, Sie verstehen auch heute noch nicht, was vor sich geht. Aber solange die genau wie Sie damals als gut betuchtes Werksdirektorentöchterchen die halbe Welt bereisenden Flüchtlingskinder wohlbehalten durch die Grenzposten chauffiert werden, behütet und sorgenfrei Privatschule, Abitur und Studium durchlaufen, einen echten Thronfolger kennenlernen und ehelichen und fortan als Monarchen ein Leben in Saus und Braus führen, fügt sich am Ende dann doch alles zum Guten. Und wenn sie nicht bereits vorher in Syrien oder Afghanistan weggebombt wurden, im Mittelmeer jämmerlich ersoffen oder in ihrer neuen Heimat von einem völkischen Mob angezündet oder totgeschlagen worden sind, dann leben sie noch heute.

Ende der Märchenstunde. Titanic