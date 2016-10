Tief im Osten

Ihr habt kürzlich zusammen mit Eurem Clan ein Picknick in Nettetal am Niederrhein gemacht. Das gab nun Anlaß zu einer kleinen Beschwerdeliste mit 37 Punkten, darunter die extra für Euer Mahl gemähte Wiese und ein beschädigter Anglersteg. Zwar habt Ihr sogleich finanzielle Entschädigung versprochen; aber wißt Ihr, bei uns in Deutschland funktioniert Diplomatie in Wahrheit genauso symbolisch wie bei Euch in Wolkenkuckucksheim. Plaziert doch einfach im Gegenzug in der Wüste eine original deutsche Picknickwiese mit Angelsee und tausend komplizierten Umweltauflagen. Um deren Einhaltung zu kontrollieren, ladet Eure deutschen Gastgeber ein, und schon habt Ihr eine wunderbare interkulturelle Partnerschaft. Schlußendlich bringt Ihr den Nettetalern dann aber noch bei, wie man auf kurzem Weg Bürokratie wegräumt und negative PR unterbindet!

Hochachtungsvoll: Eure Diplomaten aus Titanic