Spread the word!

Natürlich, wir hatten in der Vergangenheit so unsere Probleme, wir zwei. Doch was sollen wir Dir sagen: In letzter Zeit sind wir schlichtweg begeistert von Dir! Noch nie warst Du so aufgeschlossen, was kritisches Denken und schneidende Polemik angeht! Noch nie radikalen und grundsätzlichen Fragen so zugeneigt! So erkanntest Du in einem Brandanschlag auf die Synagoge Wuppertal keinen Mordversuch, sondern vielmehr entschlossene »Israelkritik«. Und in Björn Höckes Rede zum Holocaustmahnmal? Keine Volksverhetzung, vielmehr eine »radikale Kritik an der Art und Weise der Vergangenheitsbewältigung der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft«.

So ist’s recht! Denn es wäre ja ein Unding, wenn die Kritik an Juden und ihren Denkmälern in diesem Land je ins Stocken geriete! Und die ätzende Invektive gegen die herrschende Wirtschaftsform, die unser nächster Kaufhausdiebstahl symbolisieren wird, die bitte auch als solche erkennen, gell!

Es dankt unter Kritikerkollegen: Titanic