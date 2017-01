So frech ist Gabriel

In der FAZ haben Sie Kai Diekmanns Abschied vom Hause Springer einfühlsam kommentiert und viele lobende Worte für diese wandelnde Dreckschleuder gefunden: Dank Diekmann sei dort »alles bestens aufgestellt«, und was er »dem Boulevardjournalismus, an dem sich alle anderen in der Branche gern reiben«, gegeben habe, sei »ein verträgliches Antlitz«.

Finden Sie tatsächlich, daß sich der vornehmste Ausdruck für das menschliche Gesicht auch für die blutige und vollgereiherte Schlachtplatte eignet, die der »Bild«-Chef Diekmann seit 2001 Tag für Tag millionenfach ausgeliefert hat? Dann lassen Sie uns einmal kurz gemeinsam einen Blick auf das »verträgliche Antlitz« werfen, das dem sogenannten Boulevardjournalismus von Diekmann verliehen worden ist: »SEX-RIESE GESTEHT – Schöne Nachbarin vergewaltigt und gewürgt«, »Jennifer (13) brutal erschlagen – Sie hatte gerade ihren ersten Liebesbrief geschrieben«, »Monster-Ratte tötet dieses kleine Mädchen (3)«, »Junge (16) onanierte sich zu Tode«, »Schock-Interview mit dem Vater von Michael Jackson – ›Er kotzt noch heute vor Angst, wenn er mich sieht‹«, »Fessel-Spiele! Lesben-Liebe! Christina Aguilera – Schamlose Sex-Beichte«, »Dschungel-Jimmy erschüttert – Mein Hoden muß amputiert werden«, »Millionär-Vater haut TV-Transe Plastik-Lippe kaputt«, »Gérard Depardieu pinkelt in Flugzeug-Gang« – ach, das genügt Ihnen schon?

Uns auch.

Besser aufgestellt als Sie: Titanic