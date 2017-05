Saumagi-Arabien

Songschreiben, das sei für Sie wie ein Kreuzworträtsel, verrieten Sie heiter dem »Kölner Stadt-Anzeiger«. Das heißt also, Sie schreiben inhaltlich vollkommen unzusammenhängende Wörter kreuz und quer über- und durcheinander, in der Hoffnung, daß zum Schluß mal ein gewinnbringender Text dabei herauskommt? Tja, wissen Sie was? Genau so hört sich das am Ende auch an!

Ihr Faktenmagazin mit sieben Buchstaben: Titanic