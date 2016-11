Rekord in Gefahr

haben in Dortmund einen evangelischen Gottesdienst für Tiere abgehalten. Dem Deutschlandfunk erklärten Sie, »daß so ein Tier ein Wesen ist, ein Lebewesen, mit eigenem Wert und eigener Würde. Und das wollen wir gerne auch sinnlich umsetzen dann, bei so einer Veranstaltung in der Kirche.« Natürlich sind Sie pro Tierschutz und bieten auf Kirchenfesten veganes Essen an. Allerdings sollen Sie dann nur geeigneten Tieren den Zutritt zur Kirche erlaubt haben, also solchen, die nicht aggressiv auf andere Tiere reagieren.

An diese Ausladung jedoch, Laker, werden sich Löwe, Tiger und Krokodil gerne erinnern, wenn der Meeresspiegel steigt und auch Sie vor der Arche stehen! Aber im Gegensatz zu Ihnen werden die Viecher Sie aufs Boot bitten, schon ganz sinnlich erregt, dort mitnichten dem Veganismus zu frönen, prophezeit Titanic