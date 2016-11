mag noch alles in Ihnen stecken? Der Spiegel berichtet, bei Ihrem Besuch in Teheran hätten Sie »den Raufbold in sich« an Bord des Luftwaffen-Airbus gelassen, um dann statt dessen »den Unterhändler in sich« zu entdecken. Sind Sie am Ende gar eine sozialdemokratische Matrjoschka? Wir fürchten jedoch, daß Sie, so sehr Sie auch suchen mögen, den Kanzler in sich nicht mehr finden werden. Den hatte Mutti zum Frühstück, weiß Titanic