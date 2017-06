Malle ist nur einmal in 1000 Jahr’n

Frauenrechte sind genau Dein Ding! Das ließest Du uns auf Laut.de wissen: »Ich bin schon Feminist, bis zu einem gewissen Maß.« Wo dieses Maß voll ist, sagtest Du zum Glück gleich dazu. So seien Frauen z.B. häufiger Vokalisten: »Das Singen ist eigentlich das einzige, wo du relativ unbedarft rangehen und sagen kannst: ›Ich mach’ das jetzt einfach, aus dem Bauch raus.‹ Ich glaube fast, darauf ist das zurückzuführen. Ein Mann setzt sich hin und lernt einfach mal so richtig detailliert die Scheißgitarre, bis er da einen Ton rauskriegt, und fängt dann an, sich selbst darin zu verwirklichen.«

So sind sie halt, die Weiber: Immer nur lalala, träller, träller, pfusch, pfusch, während der Mann es durch Fleiß und Beharrlichkeit zu etwas Gescheitem bringt. Da fällt es auch einfach schwer, Feminist über dieses gewisse Maß hinaus zu sein, das – wie wir Deinem Rapgestammel entnehmen können – Frauen maximal die Würde einer Topfpflanze oder eines Staubsaugers zugesteht, nicht wahr? Vielleicht solltest Du Dich lieber einfach mal hinsetzen, Kool Savas, und so richtig detailliert die Scheißgitarre lernen, bis Du da einen Ton rauskriegst. Alles verkabeln und anschalten nicht vergessen. Damit solltest Du wenigstens die nächsten fünf bis zehn Jahre gut beschäftigt sein!

Würde es Dir danken: Deine Butch-Lesbe Titanic