Maasgesicht

Mit »Offene Grenzen und der Verzicht auf Regeln sind nicht liberal, sondern das Gegenteil« und »Es gibt kein Menschenrecht, sich seinen Standort auf der Welt selbst auszusuchen« erklärten Sie unter der Überschrift »Alle Flüchtlinge müssen zurück!« dem Reichspropagandaminister der »Bild« Ihren Blut-und-Boden-Liberalismus.

So weit, so klar. Im Wahlkampf muß man halt nach dem Arsch reden, in den man kriecht, vor allem wenn es der besonders braune deutsche ist, aber eins wollen wir dann schon noch wissen vom Chef der Freien Demokraten: Wenn dies kein Recht von Menschen ist oder sein sollte, was sind dann all die Söhnchen und Töchterchen Ihrer Klientel, die sich in der großen weiten Welt Standorte für ihre Ausbildungen und Unternehmungen suchen?

Vermutlich so etwas ähnliches wie Sie!

Illiberal grüßt Titanic