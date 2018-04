Kruzisöder

»Alles andere ist Käse«, hieß es ehedem bei uns über Dich – eine der Gewißheiten, die dem kollektiven Empfinden hierzulande wohltat und dem Narrativ von einem geläuterten Deutschland, in dem nun Knacker und Salami blühen sollten, einen metzgeresk weltoffenen Anstrich verlieh, ja gewissermaßen das Kartoffel-Klischee in eine sympathische Wurstidentität transformierte, so daß man endlich wieder stolz ohne Ende bzw. mit zwei Enden sein konnte.

Und nun das: »Enthält Käse! Kaufland ruft Bockwurst zurück« (Focus.de).

Käsebleich: Titanic