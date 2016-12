Im NichtshÃ¶rsaal

hätten wir Deinen Kongreß »Gemeinsam Zukunft gestalten« verpaßt, bei dem immerhin zwei Bundesminister und eine kleine Armee von Professoren auftraten. Ob es an dem mehr so mittel-originellen Namen lag? Jedenfalls bist Du damit bei Google gut versteckt zwischen dem Lokalen Aktionsplan im Unstrut-Hainich-Kreis, der Verleihung des Prädikats »Zukunftsschule« im Tönniger Nationalpark-Zentrum, dem Dorfentwicklungsprozeß Grevenstein (Kreis Meschede) und dem Wahlprogramm des SPD-Ortsverbands der Samtgemeinde Hemmoor. Vielleicht mal mit Deinem SEO-Verantwortlichen sprechen, ob nicht ein griffigerer Name sinnvoll wäre? Ein witziges Wortspiel mit eingeklammerten Buchstaben etwa: Zukunfts(t)räume oder so?

Mit Witz und (Pl)Attitüde: Titanic