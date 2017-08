Hochwasser

Da hat der Ministerpräsident Niedersachsens eine seiner Regierungserklärungen also von VW-Lobbyisten ändern lassen. Darüber regst Du Dich mit Recht auf und schreibst auf Deiner Website: »Der gefahrene Hochdach-Kastenwagen mit zwei Litern Hubraum und 177 PS beschleunigte äußerst zügig, die sechs Gänge schalteten sich flüssig, Schlaglöcher und Bodenwellen dämpfte das Auto erstaunlich gut. Die laut VW erstmals in der Klasse eingesetzte elektromechanische Lenkung blieb stets ruhig und kontrollierbar … Selbst Konkurrenten räumen hinter vorgehaltener Hand ein, daß VW mit dem Crafter im Transportersegment technologisch Maßstäbe setze.« Was? Das war ein anderer Beitrag? Und den hast Du der VW-Marketing-Abteilung vor der Veröffentlichung lediglich zur Überprüfung der Fakten vorgelegt? Und dort sagte man Dir, das stimme alles? Dann will über diese fabelhafte Rechercheleistung nichts gesagt haben: Titanic