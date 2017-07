Hamburg steht Kopf

Mit Ihrer Bemäkelung der Sängerin Helene Fischer haben Sie das Wunder vollbracht, uns selbige einen Funken sympathischer erscheinen zu lassen! Wie das? Zunächst legten Sie in einem Interview gewohnt selbstbezogen dar, warum das aktuelle Album Ihrer Toten Hosen so unpolitisch sei, weil Sie nämlich fürchten, »blaß zu werden, wenn wir Statements wiederholen, die ohnehin alle von uns erwarten, wenn wir irgendwo auftauchen«. Daraufhin insinuierend, Fischer spreche sich aus monetären Gründen nicht öffentlich gegen »die AfD und die rechtsextreme Stimmung« aus, erklärten Sie: »Sie würde unglaublichen Haß auf sich ziehen. Das Management würde vielleicht sagen: ›So einen Ärger brauchen wir nicht, wir haben eine gut geölte Maschine, die perfekt läuft, also bitte in bezug auf Politik den Mund halten‹.«

Leider räumten Sie, Campino, nicht ein, daß Ihre Band eben keine gut geölte Maschine ist, die eben nicht perfekt läuft und in bezug auf Politik daher nicht den Mund hält. Nein, Sie schrulliger Brüllopa führten diese Sagt-ein-Kommerzkasper-zum-anderen-Situation endgültig ad absurdum und kommentierten das unkritische Schweigen Helene Fischers so: »Das ist ihr gutes Recht, und ich will das auch gar nicht bewerten.« Mann, Campino! That’s not punk!

Wiederholt derlei Statements, ohne blaß zu werden: Titanic