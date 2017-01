Genesungswunder royal

Nachdem Sie in Ihrer langjährigen Beziehung vor ein paar Monaten einen Cut gemacht haben, finden Sie einfach keinen neuen Partner. »Die meisten Männer haben unheimlich Respekt vor mir – die schauen alle, aber keiner traut sich, mich anzusprechen«, beklagten Sie sich in der Bunten. Dabei sind Sie nach eigenen Worten doch das, was sich ein Mann nur wünschen kann, nämlich »eine sehr weibliche, sinnliche Frau«. Die zudem noch schlagfertig ist, nicht so schnell in den Seilen hängt und gerne auch mal hemmungslos unter die Gürtellinie geht. Könnte Ihr Problem sein, daß Sie zu sehr klammern?

Geht so oder so volle Deckung auf Distanz: Titanic