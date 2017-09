Faxen an der Urne

Sie leiten das theologische Studienhaus »Albrecht Bengel« in Tübingen und gaben in einem von der »Stuttgarter Zeitung« initiierten Streitgespräch interessante Ansichten zur Ehe für alle von sich. Als Ihr Gegenüber sich dafür aussprach, auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften in der evangelischen Kirche zu segnen, weil das heutige Wissen über Sexualität ein anderes als vor 2000 Jahren sei, erwiderten Sie keck: »Soll die Kirche also ihre Überzeugung nach den Umständen in der Natur ausrichten?« Niemals! Am Ende dreht sich noch die Erde um die Sonne, oder wie?! Außerdem stellten Sie fest: »Die Kirche würde auch bei vielen anderen Phänomenen nicht einfach sagen: Wir sehen, daß etwas ist, und darum ist es gut. So wird zum Beispiel selbstverständlich erwartet, daß der Jähzorn im Zaum gehalten wird, obwohl er natürlich ist.«

Eben, da haben wir’s doch: Warum sollten hirn- und geistlose Geistliche wie Sie ihren Zorn im Zaum halten, wenn die doch auch sich einfach ihre Schwulheit verkneifen können, gell?

Ließe den Jähzorn gerne mal an Ihnen aus: Titanic