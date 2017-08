Die Ausschreitungen beim G20-Gipfel haben mehr Schrecken verursacht, als gemeinhin angenommen, wie Sie dem Nachrichtensender N24 aus eigenem leidvollen Erleben berichten konnten: »Ich habe zwei Nächte nicht geschlafen, denn ich habe andauernd bis in die frühen Morgenstunden Ihr Programm geguckt.« Für einen solch menschenrechtsverletzenden Exzeß kann es natürlich keine Rechtfertigung geben. Aber natürlich muß man nun »die Frage nach der Verantwortung stellen«, was Sie dankenswerterweise übernehmen und zum Schluß kommen, die »friedvollen Demonstranten« seien schuld, weil die Gewalttäter sich zwischen ihnen gemäß Mao »im Volk bewegten wie ein Fisch im Wasser«. Was daraus zu schließen ist? Sie finden, das ist ganz einfach: »Ich finde, das ist ganz einfach: Wenn man die Leute, die die Demos anmelden, für die Schäden haftbar machen würde, die bei der Demo entstehen«, dann könnte Hamburg nie wieder geschehen.

Aber Broder: Erinnern Sie sich noch an Norwegen vor ziemlich genau sechs Jahren? An den Herrn Breivik? Der vor seinem Massenmord – zwar immerhin nicht an Autos, aber doch zumindest an ein paar Dutzend linksgrünversifften Jugendlichen – zu Protokoll gegeben hatte, unter anderem von Ihren Ausführungen inspiriert gewesen zu sein? Damals wiesen Sie noch jede Verantwortung von sich: »Er hätte seine Tat auch dann begangen, wenn ich mein Leben lang nur Bastelbücher geschrieben hätte.« Wir finden, das ist ganz einfach: Wenn man die Leute, die bei Springer veröffentlichen, für die Schäden haftbar machen würde, die durch deren Leser entstehen – dann könnten wir sicher alle wieder ruhiger schlafen.

Wie ein Fisch im Wasser: Titanic