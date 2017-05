Der Horror kehrt zurück

Jüngste Tests haben gezeigt, daß Betonsperren in Gestalt großer Legosteine einen auf Menschen zurasenden Lkw gar nicht aufhalten können; der Lkw würde nach Passieren so einer Nizza-Sperre unkontrolliert weiterschlingern, die Betonblöcke ebenso. Aber das Testergebnis parierten Sie souverän. Es gebe nämlich »auch Polizisten, die dann noch konkret eingreifen können«. Und was, Ulbig, hätte Ihre u.a. mit MPs hochgerüstete Polizei denn da so druff? Schutzanzüge an die Passanten verteilen? Schnell noch Stoppschilder aufstellen? Alles wegballern? Oder Beruhigungspillen in Form von Miniatur-blöcken verteilen?

Grüßt Sie sicher: Titanic