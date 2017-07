Das war’s! Euer JT

Mit einer Umsatzrendite von 17,5 Prozent im Jahr 2016 bist Du ein überaus lukratives Wirtschaftsunternehmen. Um mit Deinen 8 Mrd. Pfund zu jonglieren, hast Du eigens 35 Banker, denen Du freilich superstrenge Vorgaben machst, denn mit Geld kann man ja viel Unheil in dieser Welt anrichten. Etwa wenn man es in Firmen investiert, die Waffen verkaufen – pfui! Oder in solche, die mit Pornos zu tun haben – igitt! Deine Banker dürfen deshalb nur in solche Unternehmen investieren, die höchstens 10 Prozent ihres Profits mit Waffen erwirtschaften oder 3 Prozent mit Pornographica.

Und da Wirtschaftsmathematiker wie wir so schön mit Zahlen spielen können, liegt Deine Moral nun so offen vor uns wie ein Gleichnis des Herrn: Porno ist dreimal soviel pfui wie Totmachwerkzeug.

Hat auch nichts anderes erwartet: Titanic