eine schriftstellernde Qualitätsjournalistin und Trägerin eines »Medienpreises für Sprachkultur der Gesellschaft für deutsche Sprache« nicht zu wissen braucht, was ein Plusquamperfekt ist und wann es benötigt wird (»Er war, nachdem er ein Jurastudium abbrach, unter anderem, Unterhaltungschef, Chefredakteur und zuletzt Programmdirektor im Berliner Privatrundfunk … Fitzek, der schon in Zwangsjacke und mit Hannibal-Lecter-Maske auf die Bühne kam, nachdem verkündet wurde, er sei beim Schreiben wahnsinnig geworden …«) – geschenkt. Aber liegt es nun an der einschlägigen Atmosphäre der Süddeutschen, daß Ihnen diese famose Steigerung eingefallen ist: »Hier unterscheidet er sich sehr drastisch von den meisten seiner Kollegen«, oder sind Sie, halten zu Gnaden, einfach im extrem drastisch falschen Beruf? Bzw. im absolut definitiv richtigen?

Antwort möglichst nicht an Titanic