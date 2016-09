Bitte sofort kaufen: Thomas Gsellas neues Buch "Saukopf Natur". Wir zitieren aus dem Vorwort:

Homo homini pluto est, sagt Cäsar, der Mensch ist dem Menschen ein Hundesohn, aber schlimmer als der Mensch und der Krieg ist die Natur, im Großen wie im Kleinen. Das Universum bewirft uns mit Meteoriten, im Mittelgewicht dominieren stechende Kakteen und als Champignons getarnte Supergiftpilze, den Nanobereich beherrschen Milben und Higgs-Bosonen und jucken oder verschlingen Milliarden an Steuergeldern. So kommt alle Unbill, alles Leid allein von der Natur, und was machen die Deutschen? Sie machen das, was sie am liebsten tun, sie identifizieren sich mit dem Aggressor, sie verschmelzen mit dem Saukopf. Im 19. Jahrhundert gründeten sie die "Naturfreunde" und die "Wandervogelbewegung", weil sie damals immerhin noch zugaben, dass, wer freiwillig in der Natur herumwandert, halt einen Vogel hat. Doch derlei Scham ist heute vergessen. Heute gründen sie riesige "Naturparks", pilgern in den "Bund für Naturschutz" (!) und halten sich ein "Umweltbundesamt" – um den Bürger vor der Natur zu schützen? Weit gefehlt, ja umgekehrt. Und so lebt dieses Buch vom Impuls der Vergeltung, vom Ethos des Widerstands, vom Willen zur Rache: Weg mit der Natur! Auf sie mit Gebrüll! Es kommt auf jeden Bürger, jede Bürgerin, jede Rotzgöre an! Also machen Sie bitte mit!

P.S.: Die Gedichte in diesem Buch sind gut, aber leicht. Es ist keine komplizierte Angeberlyrik, Sie müssen nichts interpretieren, nur lesen, meistens auch nur drei Strophen, und wenn Sie nicht vollkommen blöd sind, verstehen Sie alles sofort und können befreit loslachen oder -weinen, je nach Intention des Autors. So. Nun laßt das Buch beginnen!

