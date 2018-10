Wer koaliert mit der CSU?

Am Sonntag wird in Bayern gewählt. Laut aktuellen Umfragen käme eine Koalition aus CSU und Grünen für eine Regierungsbildung infrage. Doch führende Christsozialisten wie Edmund Stoiber sehen "fundamentale Unterschiede". Welcher Koalitionspartner, den noch keiner auf der Liste hat, könnte zur CSU passen?

Der Abou-Chaker-Clan

Korrupt, patriarchal, familienorientiert – eigentlich der perfekte Koalitionspartner für die CSU! Doch es gibt einen Haken: Der Clan ist vorzugsweise in Berlin tätig.

Die Toten Hosen

Denkbar! Wie die CSU haben auch die Toten Hosen ihre einstigen Ideale längst über Bord geworfen. Hier bliebe allerdings zu klären, ob Uli Hoeneß (CSU-Finanzminister) über den Song "Wir würden nie zum FC Bayern gehen" hinwegsehen lässt.

Hooligangruppe "Kaotic Chemnitz"

Schwierig. Die Hooligans aus Chemnitz haben vor einigen Wochen gezeigt, dass sie wissen, wie man die Menschen auf der Straße erreichen kann. Die CSU hätte gewiss großes Interesse an einer Zusammenarbeit. Allein: Nächstes Jahr wird auch in Sachsen gewählt, die dortige Unionsschwester unter Michael Kretschmer braucht die Truppe selbst.

Wohnungslose Studenten München e.V.

Die Vereinigung aus mehr als 11 000 Studenten, die sich in München keine Wohnung leisten können, werden eher dem linksgrünen Spektrum zugeordnet, könnten der CSU aber als Steigbügelhalter dienen: So könnte man die obdachlosen Denker beispielsweise Kreuze in öffentlichen Institutionen aufhängen lassen, in denen sie sich dann im Gegenzug kurz mal aufwärmen dürfen.

Die AfD

Unwahrscheinlich. Inhaltlich gibt es im Grunde keine Differenzen, da könnte Markus Söder seinem Koalitionspartner niemals den ganzen Mist in die Schuhe schieben, den er in den nächsten Jahren bauen wird.