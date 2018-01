Von »regierungsfeindlichen Protesten« im Iran berichtetest Du zum Jahreswechsel und hast uns damit sehr empört! Wurden da Regierungsmitglieder ausgegrenzt, diskriminiert gar? Mit bösen Wörtern gemobbt (»Aktenficker«, »Dekretfresser«)? Bei aller Liebe zur Demokratie: Es wäre doch wirklich sehr bedenklich, wenn Regierungen zu einer Minderheit im eigenen Land gerieten! Oder ist es nicht doch vielmehr so, daß man in Hamburg nach G20 überhaupt keine Demonstranten mehr erträgt? Egal, was sie fordern? Weil da ja u.U. Mercedesse traumatisiert werden?

Versucht, ihre Sternfeindlichkeit zu zügeln: Titanic