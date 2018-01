Als FAZ-Restaurantkritiker haben Sie also »das Privileg, jede Woche in den besten Häusern essen zu können«. Und was machen Sie draus? Ein Hochamt der Schmeckleckerei, ein anmaßendes Gejammer, Genöle und Geklage darüber, daß »Gesellschaft und Politik die Bedeutung der Hochküche noch immer nicht erkennen wollen«.

Ja, haben Sie eigentlich noch alle Spiegeleier auf der Pfanne? Und wie gerät denn einer wie Sie statt in den Beilagensalat ausgerechnet ins Feuilleton? Daß Sie Ihr anmaßendes Geschmäcklertum während der Nahrungsaufnahme zum Gradmesser hochkultureller Leistungen machen und Ihre Lieblingsköche allen Ernstes als »unsere Berliner Philharmoniker, unsere Dresdner Staatskapelle am Herd« hochjubeln wollen, könnte man vielleicht noch unfreiwillig komisch finden. Aber wer so arrogant und verächtlich auf »Leber mit Apfel im Miljöh«, auf Currywurstbuden und den »Fertigfraß in Kindergärten und Schulen« herabzurülpsen sich nicht scheut, der möge für sein höfisches Geschwafel von »kulinarischer Hochkultur« eines Tages an einer aus Hungergründen hastig verschlungenen Bockwurst ersticken.

Im günstigsten Fall aber werden auch Sie dereinst, beim Jüngsten Gericht, wo Ihnen endlich der letzte Verdauungsprozeß gemacht werden wird, erkennen, daß so oder so alles, was beim Essen schließlich hinten heraus kommt, jawohl, Strobel: Y Gittygitt ist.

Bis dahin wünscht wohl zu speisen »im kleinen Kreis der Glücklichen«: Titanic