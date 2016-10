Sie sind ein »RTL-Star-Reporter« (RTL) im dauerverschwitzten T-Shirt, sehen in besten Momenten aus wie Kenneth Branagh, wenn er nicht so gut aussieht, und stellen sich im Privatfernsehen aus Schimanski-artiger Selbstverachtung als Testkaninchen für moderne Hardcore-Situationen zur Verfügung (Gebärschmerzen durchleiden / ins Hospiz ziehen / Botox spritzen). Und nun, in der Masomacho-Reihe »Das Jenke-Experiment«: Harte Drogen! Zum ersten Mal im Leben. Angeblich.

Wir haben nichts gegen Eigenexperimente. Man hört und liest ja immer wieder von Menschen, die sich nach unangenehm langem Gezappel und Gezucke dann doch letztlich erfolgreich an der Türklinke aufhängen oder aus dem geöffneten Fenster flattern. Und diese Vorstellung ist auch nicht viel schlimmer als eine Ausgabe Ihrer Sendung – und letztlich sicher auch eine Art mediales Lebensziel, oder?

Deshalb: Keep on with this good work! Titanic