Ich selbst mag lieber die Coverversionen von Wolfgang Niedecken – für mich der größte Songschreiber unserer Zeit und logischer Favorit für den Nobelpreis 2019. Aber zurück zu Bob, bürgerlich Robert Andreas Eisenbichler, geboren in Südtirol, früh emigriert in die USA, es war eine never ending Tour dorthin. Erst war er Jude, dann bei den Mormonen, schlußendlich entschied er sich für den Opus Dei, weil man da rauchen darf und die Mundharmonika gestellt wird. Die Konversion hat ihm viel Kritik eingebracht, ich habe ihn stets verteidigt und tue es noch heute, solange er nicht anfängt zu singen. Man kann seine Texte schließlich auch nachlesen.

Als mich die Nachricht erreichte, hörte ich gerade Dylan Thomas, meinen absoluten Lieblingssänger. Die erste Reaktion war natürlich ein großer Schock: Wo sollen meine Eltern jetzt einkaufen gehen, nach der brutalen Niederschlagung von Kaiser’s Tengelmann? Sie sind beide nicht mehr gut zu Fuß, und der nächste Supermarkt wäre meilenweit entfernt, zudem ein Aldi, wie mein Vater (84) mit der Nase rümpft: "DVDs von Bob Dylan führen die bestimmt nicht. Die wollen nur Geschäfte machen!" Als ich ihm vom Nobelpreis berichte, erhellt sich seine Miene: "Like the Rolling Stones", intoniert er spontan, und "Bowling in the wind". Mit seiner Stimme klingt es besser als im Original, aber das heißt ja nichts.

Ein Textbuch kostet allerdings stolze neun Dollar – für den selben Preis erhält man auch Taschenbücher von Nabokov oder Salinger und damit richtige Literatur, echte Poesie! Und damit sind wir auch beim eigentlichen Thema: der Verhältnismäßigkeit. Dylan kann schreiben, keine Frage: Er lernte es in der Volksschule und erwarb früh eine Schreibmaschine, später ein Macbook Air (13 Zoll, Prozessor: 1,3 GHz Intel Core i5). Aber lassen wir die Kirche im Dorf, wo sie hingehört: Andere sind und waren tausendmal besser, und die haben nicht den Nobelpreis gekriegt, nicht mal den Förderpreis der Sauerländischen Hartkalksteinindustrie! Was für eine Sauerei, was für ein kosmisches Unrecht! Denken Sie an Shakespeare, an Goethe, an Charlotte Roche und Wolf Biermann, an Peter Hahne. Die einen sind preiswürdig, aber nicht mehr fit genug, um nach Stockholm (oder Oslo?) zu reisen, bei den anderen ist es leider Gottes umgekehrt. Aber ich will nicht lamentieren: Wenn 2017 Juli Zeh gewinnt, bin ich versöhnt mit dem Preis. Und besuche mit meinem Vater (85) auch mal ein Konzert des "großen Meisters" – freilich mit genug Ohropax im Gepäck.