Drei Tage Schockfrostchaos stehen uns bevor. Gänsehautfeeling pur! Sturmtief Axel hat die aufgepeitschte Ostsee in ein Meer aus gefrorenen Tränen verwandelt. Ab heute mittag löscht eine arktische Kaltfront auch auf dem Festland sämtliches Leben aus, das nicht bei Drei unter der Heizdecke ist. Im Voralpenland kann die Temperatur auf den absoluten Nullpunkt fallen, falls sie niemand aufhält oder rechtzeitig fängt. In anderen Landstrichen rutschen alle Autos wegen überfrierender Nässe aus der Kurve – auf Youtube und im Fernsehen sicher ganz lustig. Ansonsten drei Tage nichts als Kältepanik, Plünderungen, Ende der Zivilisation (voraussichtl.). Unser Tip: warm anziehen. Und wieder warm ausziehen. Am besten den ganzen Tag lang bei voll aufgedrehter Heizung hin und her. So bleibt Ihr in Bewegung, und weder Grippe noch Kältetod kriegen eine Chance.

