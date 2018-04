Nach der erfolgreichen ersten Vorlesung von Ex-Außenminister Sigmar Gabriel als Gastdozent an der Universität Bonn (Titel: "Waffenlieferungen an befreundete Diktaturen: Pro und dafür") planen nun auch andere Politiker Auftritte an Universitäten.

So referiert beispielsweise Horst Seehofer nächste Woche zusammen mit seinen beiden Parteifreunden Beatrix von Storch und Viktor Orbán an der Grenzschuß-Universität zu Passau zum Thema "So verteidigen wir das Deutsche Reich am effektivsten". Laut Vorlesungsverzeichnis sind syrische, afghanische und afrikanische Gasthörer "ausdrücklich erwünscht, aber nur für die Zeit der Vorlesung".

Jens Spahn spricht zur gleichen Zeit an der Essener Tafel-Universität über die Vorteile von Hartz IV und die positiven Aspekte von Armut. Anschließend will Spahn nach Berlin fliegen und in einem Edelrestaurant mit sich selbst über die These "In Deutschland muß niemand hungern“ diskutieren.

Martin Chulz hält unterdessen an der Markus-Feldenkirchen-Universität Würselen einen Vortrag mit dem Titel "Drei Determinanten erfolgreicher Politik: 1. Nie SPD-Mitglied werden, 2. Die Sozialdemokraten meiden, 3. Das Willy-Brandt-Haus nicht betreten".

