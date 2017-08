ja mal wieder erfrischende Töne angeschlagen! In den »Frankfurter Poetikvorlesungen« palaverten Sie vor 150 begeisterten Hochkultur-Taunusrentnern nicht nur heiter über Goethes Liebschaften mit 66 (»brach aus wie ein Ätna«; »so weit, Sonett«), sondern auch über die »deutsche Neurose« der »ausschließlichen historischen Fokussierung der deutschen Geschichte auf Auschwitz und des damit einhergehenden Wunsches nach Auflösung des moralisch belasteten Deutschen in größeren und vor allem unbelasteten Zusammenhängen als Weg der Entschuldung« – in einer »produktiven Schizophrenie« zwischen »Künstler« und »Staatsbürger«. Denn Sie meinen ja gar nicht, was Sie sagen, und wenn doch, sollte man auf Meinungen ohnehin nicht hören, am wenigsten auf Ihre. Die beruhe »notwendigerweise auf lückenhaften Kenntnissen«, wie Sie in einem Ich-bin-das-Opfer-Interview in der FAZ bekennen (kritische Fragen: exakt null). In der Aufnahme geflüchteter Menschen sieht irgendeiner Ihrer Persönlichkeitsteile gleichwohl die »irrsinnige Hoffnung« am Werk, »daß sich das Nazi-Gen der Deutschen irgendwann in einem großen Multikulti-Genpool vollständig aufgelöst haben würde«. Aber, sagen Sie: Ist das nicht eher Ihr eigener Wunsch? Und: Wie alt wird man eigentlich mit so einem Nazi-Gen? 50, 1000, 66?

Zählt schon die Tage bis zur Befreiung: Titanic