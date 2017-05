Daß Sie sich vor dem Wahlkampf »wie ein Rennpferd in der Box« fühlen, können wir gut nachempfinden. In den kommenden Monaten wird man Sie schließlich als fein gestriegeltes Schlachtroß anpeitschen, damit Sie schnell wie nie zuvor in Richtung Fünfprozenthürde galoppieren, während Ihre Scheuklappen Sie davon abhalten, nach links und rechts zu gucken. Und wozu? Nach unzähligen Runden werden Sie völlig erledigt zusammenklappen bzw. -kleppern und die Hufen nach oben strecken.

Den Gnadenschuß gibt Ihnen dann gern Titanic