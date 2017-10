Auf einem Foto der DPA sieht man Euch ein Transparent halten, das optisch einem Straßenschild nachempfunden ist, darauf der Schriftzug: »Merkelmußweg«. Das ist natürlich nicht so gut, weil es Eurer Intention völlig zuwiderläuft. Oder wer von Euch Regierungshassern hätte gerne einen Weg, der »Merkelmuß« heißt? Vertrackte Situation, aber wir haben eine Idee, wie Ihr Euer Spruchband unauffällig retten könnt: Ändert die Beschriftung doch einfach in »Merkelmusweg«. Gut, was?

Sähe Euch jetzt gern gerührt: Titanic