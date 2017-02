Der Alpinist Franz Sepp aus Berchtesgaden, der im Jahre 2013 als erster Mensch eine Gesamtüberschreitung der Berchtesgadener Alpen von Ost nach West durchgeführt hatte, plant nun eine neue, ungleich schwierigere Unternehmung: die Gesamtüberschreitung seiner Schwiegermutter (von Nord nach Süd). Sepp (Franz; Anm.) hat für dieses schwierige Unterfangen eine Gesamtdauer von zehn bis elf Tagen eingeplant, ist allerdings besorgt, daß ihm in dieser Zeit sein Vorrat an Bohrhaken ausgehen könnte.

Unangenehmes widerfuhr einem 40jährigen Kölner vergangenen Donnerstag in einer Buchhandlung in Koblenz: Er war im Zuge des Hineinschmökerns in einen Krimi an einer falsch gesetzten Interpunktion eine Weile verweilt, wodurch sein Lesefluß ins Stocken geriet und er sich in weiterer Folge hoffnungslos im Text verirrte und letzten Endes ganz und gar verlorenging. Nachdem er sich stundenlang durch ein Dickicht von herabhängenden Halbsätzen gehangelt hatte, mußte er sich gegen 23 Uhr seine hoffnungslose Lage eingestehen. Die Nacht verbrachte er schließlich zusammengerollt unter dem Klappentext des Schutzumschlags, zugedeckt nur mit einer notdürftig zusammengestrickten Decke aus Adverbien. Am nächsten Morgen konnte der stark fröstelnde Mann von einem Einsatzkommando der Feuerwehr aus seiner Notlage befreit werden.

Der ADAC hat die beliebtesten Autofarben von im Jahr 2016 in Deutschland verkauften Neuwagen erhoben und in einer interessanten Statistik veröffentlicht: Klar vorne liegt die Farbe Vogelscheiß-Metallic (26%), gefolgt von Fischscheiß-Matt (19%) und Hundsdreck-Kotbrühe (17%). Auch die Farben Lurchkotze (14%) und Auswurf einer Katze (11%) erfreuten sich im abgelaufenen Jahr einer überraschend großen Beliebtheit.

Zwischen zwei Dessauer Eheleuten hat sich abermals Unaussprechliches zugetragen. Es soll daher an dieser Stelle weiterhin unausgesprochen bleiben. Wir bitten um Ihr wohlmeinendes Verständnis.

