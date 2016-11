Großer Ärger herrscht bei einer älteren Wohnungsmieterin in Bischofswerda: Über Nacht waren die Russen in der Wohnung über ihr einmarschiert (4. Stock) und hatten sofort mit der gefechtsmäßigen Bombardierung ihrer Balkongeranien begonnen. Die arme Frau wird nun durch unerträgliches Getrampel im Gleichschritt aufmarschierender Bataillone um ihre so wohlverdiente Ruhe gebracht; dazu kommen die unangenehmen Vibrationen von in der Diele einschlagenden Mörsergranaten. Selbst während der Mittagszeit mache sich die äußerst rücksichtslose Artillerie durch unangenehmes Dauerfeuer bemerkbar. "Es ist ganz schrecklich!" so die völlig hilflose Rentnerin, die ihren neuen "Nachbarn" nun den Krieg erklären will (Kontaktaufnahme mit der Hausverwaltung, Beschießung des feindlichen Postkastens mit Napalmbomben etc.).