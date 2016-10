Ein Augsburger Rentner hat in seinem Kellerabteil umgestellt: Die leeren, bereits zerbröselnden Pappkartons, die früher in der linken hinteren Ecke des Abteils standen, befinden sich nun unmittelbar rechts des Einganges, während die vier alten, komplett verrosteten Fahrräder, die zu entsorgen sich der Mann seit über 35 Jahren vorgenommen hatte, nun unter einer schmutzigen grünen Steppdecke an der stirnwändigen Mauer positioniert sind. Ein riesiger altdeutscher Eichenholzkasten (original) ist allerdings bereits so wurmstichig, daß er auf seinen porösen Füßen jederzeit vornüberzukippen und jemanden zu erschlagen droht. Seine Position bleibt daher notgedrungen unverändert. Das Abteil ist für die interessierte Öffentlichkeit bis auf weiteres nicht zugänglich.

Im Gemeindeamt des Städtchens Wormswende sind in der Nacht auf Mittwoch ca. 153 Millionen Euro verschwunden (in bar). Zahlreiche Freiwillige aus der Bevölkerung halfen am nächsten Morgen bei einer großen Suchaktion mit, und so wurde den ganzen Vormittag eifrig herumgestöbert. Tatsächlich tauchte das Geld dann auch in einer Schublade wieder auf, die man zwar gleich zu Beginn der Aktion durchsucht hatte, aber eben nicht gründlich genug, wie sich nun herausstellte. Es wurde deshalb vielfach der Kopf geschüttelt und sogar gelacht. Hauptsache ist freilich aber, das Geld ist wieder da.

Ein Mann aus Bischofswerda hatte Dienstagmorgen vergessen, sein Haustier, einen diplomierten Esel, vor dem Gemischtwarenhandel anzubinden. Da das Tier eine abgeschlossene Ausbildung in Strick- und Knotenkunde vorzuweisen hat, konnte es sich allerdings vorläufig selbst fachgerecht festbinden. Als der Mann den Laden verließ, war der Esel also zum Glück noch da. Auf sein Mißgeschick aufmerksam gemacht, meinte der Mann schelmisch: "Was bin ich denn nicht selbst für ein Esel!" und weiter aber: "Fragt sich allerdings, wer hier der Esel ist!" und unterließ es in den folgenden Stunden nicht, ohne Unterlaß jedes ihm zur Verfügung stehende Eselwortspiel in der Öffentlichkeit zu äußern ("Einem gekauften Esel" usw.). Nachdem der Mann nun im Eilverfahren zum Tod durch den (Esels-)Strang verurteilt worden ist (Termin: nächste Woche), soll er noch in diesen Minuten standrechtlich erschossen werden (sicherheitshalber; Anm.).

Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden.



optionale Mitteilung an den Empfänger:



E-Mail-Adresse des Absenders*:



E-Mail-Adresse des Empfängers*

(mehrere Adressen durch Semikolon trennen, max. 10):





bezahlte Anzeige