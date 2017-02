Als Chefin der Linksfraktion im Bundestag hast Du Kanzlerin Merkel im »Stern« »eine Mitveranwortung« am Berliner Terroranschlag gegeben. Starke Worte, auch wenn Du im folgenden die Merkelsche Mitverantwortung in ödes tagespolitisches Kleinklein aufgelöst hast – »kaputtgesparte Polizei«, »unkontrollierte Grenzöffnung«, »die von Merkel unterstützten Ölkriege der USA und ihrer Verbündeten« – und also in die weitaus banaleren Sphären der Parlamentsdebatten diffundieren ließest.

Doch wo es auf die feinen Unterschiede nicht mehr ankommt, Genossin Wagenknecht, sondern nur noch aufs Große, Ganze, Ungefähre: Hast Du denn nicht einst die DDR mitbegründet, mithin die Vopos, die Stasi und die SED? Und bist Du damit nicht ursächlich mitverantwortlich für – genau! – das DDR-Gewächs Angela Merkel? In Deiner Logik also geradewegs auch für den Anschlag von Berlin?

Erforsche Dein Gewissen, Genossin, und stell Dich Deiner Schuld!

Befehl zur Selbstkritik von Titanic