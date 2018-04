Die SPD der vergangenen fünfzehn Jahre ist ja durch zweierlei gezeichnet: konstant fallende Beliebtheitswerte bei gleichzeitigem ständigen Auftrieb für Sie, Scholzens Olaf! Sogar die schlafmützige »Zeit« kam auf den Gedanken, daß da eventuell ein Zusammenhang bestehen könnte, und fragte Sie für »Zeit«-Verhältnisse doch recht frech: »Warum sollte ausgerechnet Ihnen die Erneuerung der SPD gelingen, wo die Partei Sie doch so skeptisch sieht?« Da wußten Sie aber genau Bescheid und taten in aller Gemütsruhe kund: »Ich bin Teil der Führung der SPD, ich habe auf Parteitagen mal bessere und mal schlechtere Wahlergebnisse erzielt und schon lange aufgehört, nachzuforschen, woran es jeweils gelegen hat. Die Erneuerung der SPD wird nur als Gemeinschaftsleistung gelingen, und dazu will ich gern meinen Anteil beitragen.«

Ja, so ist das halt: Man wird als SPD-König geboren und bleibt es dann ein Leben lang, was die Untertanen mal gut, mal schlecht finden, aus meist völlig bedeutungslosen Gründen. Wenn man nur fest genug im Sattel sitzt, hört man ohnehin auf, sich für Dinge zu interessieren; außer es soll mal eine Erneuerung her, dann will man aber schon auch noch mal mitreden, nicht daß da eventuell sogar Grundsätzliches entschieden wird. Aber weil Sie, Scholz, hundertprozentig wissen, wie entmutigt und verzweifelt die SPD-Basis ist, müssen Sie sich da keine Sorgen machen – schließlich sind Sie ja die Quelle dieser Entmutigung und Verzweiflung! So ist in dieser Welt alles wunderbar geordnet und werden Sie noch dann Teil der SPD-Führung sein, wenn die Partei schon längst nicht mehr existiert und nur noch grausige Erinnerung ist.

Allzeit festen Schlaf wünscht Titanic