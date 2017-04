Sie beabsichtigen, den Gemüsegarten Ihrer Vorgängerin Michelle Obama im Weißen Haus weiter zu pflegen, namentlich »den Küchengarten und den Rosengarten«, wie uns Ihre Beraterin Stephanie Winston Wolkoff via CNN wissen ließ. Da Sie allerdings mit Ihrem zehnjährigen Sohn Barron zunächst noch in New York bleiben und erst zum Schuljahresende im Sommer in den Amtssitz nach Washington übersiedeln werden, müssen wir Sie vorwarnen. Statt der vormals gut bestellten, in voller Blüte stehenden Felder werden Sie dann wohl verwildertes Ödland vorfinden, auf dem lediglich unkontrolliert Klatschmohn und Kratzdisteln wuchern. Und in Ihren Beeten wird es nicht besser aussehen.

Rät darüber hinaus von russischen Bewässerungsanlagen ab: Titanic