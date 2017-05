US-Präsident Donald Trump soll vertrauliche Geheimdienstinformationen eines mit den USA befreundeten Landes an den russischen Außenminister Sergej Lawrow, US-Botschafter Sergej Kislyak und mindestens drei weitere Sergejs weitergegeben haben. Das aus dem inneren Zirkel des IS stammende Material läßt möglicherweise ganz bequem ohne aufwendiges Waterboarding Rückschlüsse auf Quellen und Methoden zu. Dabei handelt es sich laut TrumpMedienberichten um den Mossad-Agenten Haschem Rosenstock aus Tel Aviv, verheiratet mit Judith Rosenstock, zwei Kinder: Gideon (12) und Dilara (7) – Schulweg auf Anfrage –, der derzeit unter falschem Namen (Hadschi Halef Omar Ben Hadschi Abul Abbas Ibn Hadschi Dawuhd al Gossarah, kurz: Halef Omar) in der Abu-Bakr-al-Baghdadi-Straße 72 in Mossul wohnt und als Briefträger arbeitet. Das Weiße Haus dementierte in Person von Trumps Sicherheitsberater Herbert Raymond Sergej McMastermind die Meldungen: "Wie üblich alles nur fake news! Rosenstock alias Omar ist mittlerweile in den Abu-Hani-al-Masri-Weg 99 umgezogen. Das weiß doch inzwischen wirklich jeder."

Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden.



optionale Mitteilung an den Empfänger:



E-Mail-Adresse des Absenders*:



E-Mail-Adresse des Empfängers*

(mehrere Adressen durch Semikolon trennen, max. 10):





bezahlte Anzeige