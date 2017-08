In weiteren Meldungen: Hund bedankt sich bei Katze fürs Auskratzen beider Augen: "Ich wollte sowieso nie wieder etwas sehen." +++ Sahra Wagenknecht will nach der Bundestagswahl Koalitionsgespräche mit Christian Lindner führen: "Wir haben mit keiner anderen Partei mehr Gemeinsamkeiten!" +++ Das ZDF plant, Mehmet Scholl als Dopingexperten anzuheuern +++ Die SPD will in Niedersachsen künftig mit der CDU regieren +++ Martin Chulz sieht niedrige Umfragewerte positiv: "Dann kann ich nach der Wahl ein Jahr entspannen und endlich mal richtig Urlaub machen." +++