Offenbar will niemand mehr Trainer von Fußballrekordmeister Bayern München werden. Nach Jupp Heynckes und Thomas Tuchel haben nun auch Peter Neururer, Sepp Herberger, Martin Chulz, sieben Spielerfrauen, vier Eckfahnen, zwei Busfahrer, Rudi Völlers Frisur und Jogi Löws Nivea-Creme abgesagt. Jetzt sind nur noch drei Kandidaten übrig: ein Wimpel mit BVB-Logo, das Pferd von Thomas Müllers Frau und Bruno Labbadia. Allerdings hat der FC Bayern bei Labbadia vermutlich schlechte Karten, denn Labbadias derzeitiger Verein VfL Wolfsburg will seinen Erfolgscoach nicht ohne weiteres ziehen lassen. Doch wieso haben die Bayern überhaupt so große Probleme, einen Nachfolger für Heynckes zu finden? Sind der Islam und der Russe schuld? Oder liegt es am Mundgeruch von Präsident Uli Hoeneß? "Vermutlich eine Mischung aus beidem", sagt Seitenlinien-Ass Heynckes und ergänzt: "Ich bin aber sicher, daß Bayern München auch nächste Saison von einem ausgewiesenen Fachmann trainiert wird." Die Frage, ob er damit Lothar Matthäus meine, verneint der Fußballsenior lachend und läßt wissen: "Ich empfehle meinen Schäferhund Cando. Der kann das mindestens genauso gut wie ich. Deutscher Meister wird er in dieser Liga allemal! Wuffwuff!"

